Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший глава Шахуньи предстанет перед судом за превышение полномочий

Олега Дахно обвиняют в незаконном распределении жилья для сирот. По версии следствия, он распорядился заселить детей в непригодные квартиры.

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение в отношении экс-главы округа город Шахунья Олега Дахно, сообщает ведомство. Ему вменяется превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по итогам прокурорской проверки.

По версии следствия, в декабре 2024 года Дахно дал незаконное указание подчинённым заключить договоры социального найма жилья с 12 сиротами. Порядок оценки и обследования помещений при этом соблюдён не был. Позднее квартиры были признаны непригодными для проживания. Уголовное дело направлено в суд. Областная прокуратура контролирует устранение нарушений и восстановление жилищных прав сирот.