Бывший глава Шахуньи предстанет перед судом за превышение полномочий

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение в отношении экс-главы округа город Шахунья Олега Дахно, сообщает ведомство. Ему вменяется превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по итогам прокурорской проверки.
По версии следствия, в декабре 2024 года Дахно дал незаконное указание подчинённым заключить договоры социального найма жилья с 12 сиротами. Порядок оценки и обследования помещений при этом соблюдён не был. Позднее квартиры были признаны непригодными для проживания. Уголовное дело направлено в суд. Областная прокуратура контролирует устранение нарушений и восстановление жилищных прав сирот.