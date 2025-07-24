Бывший глава Шахуньи предстанет перед судом за превышение полномочий

По версии следствия, в декабре 2024 года Дахно дал незаконное указание подчинённым заключить договоры социального найма жилья с 12 сиротами. Порядок оценки и обследования помещений при этом соблюдён не был. Позднее квартиры были признаны непригодными для проживания. Уголовное дело направлено в суд. Областная прокуратура контролирует устранение нарушений и восстановление жилищных прав сирот.