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Руководителя фирмы из Ростова-на-Дону осудили за коммерческий подкуп

Условный срок и штраф получил глава фирмы за коммерческий подкуп в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Ростова-на-Дону осудили за коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным следствия, коммерческая структура, которую возглавлял подозреваемый, незаконно использовала программные продукты, авторские права на которые принадлежат другому юридическому лицу. Ущерб из-за нарушенных прав составил 2,4 млн рублей.

Узнав об этом правообладатель направил претензию на 4,8 млн рублей, в двойном размере ущерба. В итоге руководителя коммерческой структуры задержали при передаче денег представителю пострадавшей компании.

Новошахтинский городской суд приговорил подсудимого к трем годам условно, а также утвердил штраф в 300 тысяч рублей. Также добавили запрет на возможность занимать руководящие должности в течение года. Приговор вступил в силу.

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