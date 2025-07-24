В Греции задержаны еще двое граждан Молдовы: Их разыскивали черногорские власти по подозрению в совершении убийства, кражи и других преступлений

Напомним, что там же, в Греции, на днях были арестованы олигарх и политик Владимир Плахотнюк и его приближенный, экс-депутат Константин Цуцу. Владимир Плахотнюк, задержанный в Греции, был помещен под предварительный арест на 40 суток. Это стандартный срок по Европейской конвенции об экстрадиции. Как уточняет Генпрокуратура Молдовы, греческие прокуроры выдали ордер на арест. Решение можно обжаловать.