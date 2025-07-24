В Греции задержаны еще двое граждан Молдовы: Их разыскивали черногорские власти по подозрению в совершении убийства, кражи и других преступлений

Двое граждан Молдовы, разыскиваемых за совершение преступлений в Черногории, были арестованы в аэропорту «Македония» в Салониках при попытке выехать в Италию по поддельным проездным документам.
Согласно заявлению полиции, это 35-летний мужчина и 26-летний мужчина, в отношении которых, как выяснилось, черногорские власти выдали международные ордера на арест.
В частности, они обвиняются в организации преступного сообщества и, в зависимости от обстоятельств, в убийстве, нанесении телесных повреждений и краже при отягчающих обстоятельствах.
Напомним, что там же, в Греции, на днях были арестованы олигарх и политик Владимир Плахотнюк и его приближенный, экс-депутат Константин Цуцу. Владимир Плахотнюк, задержанный в Греции, был помещен под предварительный арест на 40 суток. Это стандартный срок по Европейской конвенции об экстрадиции. Как уточняет Генпрокуратура Молдовы, греческие прокуроры выдали ордер на арест. Решение можно обжаловать.
Ранее стало известно, что 30-дневный арест получил и Константин Цуцу. Он будет содержаться в тюрьме Коридалос.
Министерство юстиции Молдовы 22 июля сообщило, что начало процедуру экстрадиции задержанных.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Грустное и голодное путешествие»: Страны, где у жителей Молдовы не принимают доллары старого образца.
В список вошли государства, куда наши граждане часто ездят отдыхать (далее…).
Кто-то должен ответить за массовые нарушения законов в Молдове, хотя бы исполнители: Теперь, когда участковые боятся штрафовать за «электоральную коррупцию», самое время вспомнить, как полиция запугивала народ.
Глава полиции Молдовы требует наказать судей, которые не рискнули нарушить сразу несколько законов (далее…).
Арестованный в Греции бывший «хозяин Молдовы» Влад Плахотнюк получил 40 суток ареста: Его телохранитель Цуцу пробует в тюрьме 30 дней — после этого их могут экстрадировать на родину.
Министерство юстиции Молдовы 22 июля сообщило, что начало процедуру экстрадиции задержанных (далее…).