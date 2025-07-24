Задержаны пилоты самолета, напугавшего отдыхающих на пляже в Ленобласти

Задержаны пилоты воздушного судна. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
«В результате инцидента пилоты создали угрозу безопасности людей», — говорится в сообщении ведомства.
Полет состоялся вечером 12 июля над береговой линией у деревни Коккорево. Воздушное судно пролетело над головами отдыхающих. Росавиация считает, что своими действиями экипаж ТР-301 нарушил федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ».
Уголовное дело возбудили по статье «хулиганство, совершенное группой лиц». При взаимодействии Западного МСУТ СК России и сотрудников УТ МВД РФ по СЗФО, а также ОМОН «Балтика» Росгвардии задержаны пилоты самолета. Проведены обыски и осмотр места происшествия, расследование продолжается.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Академии авиационных видов спорта заявили, что самолет, напугавший отдыхающих в Ленобласти, не представлял опасности.