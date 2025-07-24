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Задержаны пилоты самолета, напугавшего отдыхающих на пляже в Ленобласти

Полет частного самолета над пляжем Ладожского озера обернулся возбуждением уголовного дела.

Источник: официальный канал Западного МСУТ СК России

Задержаны пилоты воздушного судна. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«В результате инцидента пилоты создали угрозу безопасности людей», — говорится в сообщении ведомства.

Полет состоялся вечером 12 июля над береговой линией у деревни Коккорево. Воздушное судно пролетело над головами отдыхающих. Росавиация считает, что своими действиями экипаж ТР-301 нарушил федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ».

Уголовное дело возбудили по статье «хулиганство, совершенное группой лиц». При взаимодействии Западного МСУТ СК России и сотрудников УТ МВД РФ по СЗФО, а также ОМОН «Балтика» Росгвардии задержаны пилоты самолета. Проведены обыски и осмотр места происшествия, расследование продолжается.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Академии авиационных видов спорта заявили, что самолет, напугавший отдыхающих в Ленобласти, не представлял опасности.