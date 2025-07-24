Задержаны пилоты самолета, напугавшего отдыхающих на пляже в Ленобласти

Уголовное дело возбудили по статье «хулиганство, совершенное группой лиц». При взаимодействии Западного МСУТ СК России и сотрудников УТ МВД РФ по СЗФО, а также ОМОН «Балтика» Росгвардии задержаны пилоты самолета. Проведены обыски и осмотр места происшествия, расследование продолжается.