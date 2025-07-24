Арестовали обвиняемого по делу Telegram-канала Baza полицейского

По информации следователей, сотрудники канала давали взятки трем полицейским из Белгородской области, а также Краснодарского и Красноярского края. За это правоохранители отправляли Baza служебную информацию. Сумма взяток достигала 150 тыс. руб. Селиванов признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.