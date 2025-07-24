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Арестовали обвиняемого по делу Telegram-канала Baza полицейского

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО до 20 сентября сотрудника ОВД по Белгородской области Александра Селиванова. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда. Его обвинили в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza.

По информации следователей, сотрудники канала давали взятки трем полицейским из Белгородской области, а также Краснодарского и Красноярского края. За это правоохранители отправляли Baza служебную информацию. Сумма взяток достигала 150 тыс. руб. Селиванов признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

22 июля в московской редакции Baza и квартире главного редактора канала Глеба Трифонова прошли обыски по делу о даче взяток полицейским. 23 июля Трифонова и продюсера Telegram-канала Татьяну Лукьянову отправили под арест. Журналисты вину не признали.