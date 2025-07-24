Суд закрыл процесс по делу экс-замгубернатора Челябинской области

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы по просьбе следствия закрыл процесс по избранию меры пресечения бывшему замгубернатора Челябинской области Александру Богашову по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Провести судебное заседание в закрытом режиме», — огласил решение судья.
По словам следователя, в деле присутствуют сведения, не подлежащие разглашению. Защита также поддержала его позицию, уточнив, что на заседании будут озвучены сведения, составляющие врачебную и профессиональную тайну.