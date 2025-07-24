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Ливень размыл автомобильную дорогу в Витебской области

В настоящее время в Городокском районе ведутся работы по восстановлению поврежденного дорожного полотна.

Источник: Telegram / Витебская область. Официально

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Участок автомобильной дороги был размыт в результате сильного ливня в Долгопольском сельсовете Витебской области, сообщили в Витебском областном исполнительном комитете.

«В Городокском районе ведутся работы по устранению последствий обильных осадков в деревне Заречье», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что непогодой было разрушено дорожное полотно на автодороге Н-2504 по направлению Городок — Селище.

По данным Витебскоблгидромета, в пятницу, 25 июля, днем на большей части территории области ожидаются грозы, местами пройдут сильные ливни. В связи с ухудшением погодных условий в регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

Согласно картам наблюдений Белгидромета, минувшей ночью на Витебщине выпало до 8 миллиметров осадков (8 литров на квадратный метр).