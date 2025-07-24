Муж Анастасии Никиты, идущей по спискам ПАС в парламент Молдовы, был фигурантом уголовного дела в Италии: После драки в больницу попало 4 человека, а женщина и вовсе осталась без зубов

Борец ММА и муж спортсменки Анастасии Никиты Валериу Мирча являлся фигурантом уголовного дела в Италии, где жил до встречи с ней.
Спортсмен утверждает, что это был случай самообороны.
По его словам, все произошло после возвращения спортсмена домой из клуба в компании своей бывшей девушки из Италии. По дороге их начала словесно провоцировать группа албанцев, один из которых ударил его. Мирча ответил, и его уже было не остановить.
По словам бойца, после драки в больницу попало 4 человека, и одна женщина осталась беззубой после избиения.
«Я пытался вести диалог, но диалогом там не пахло, люди были на взводе. Один из них ударил меня прямо в глаз. Я не почувствовал, с таким количеством лет спорта позади. Я защищался. Девушка из Румынии прыгнула мне на спину и укусила, у меня остался шрам», — поделился Мирча.
С его слов, тогда приехало около 20 полицейских.
Также спортсмен рассказал, что нанял адвоката и выиграл дело после пятилетнего судебного разбирательства.
Никита и ее муж прям невинные Шерочка с Машерочкой. «Охотно» верим.
Источник: t.me/nemdnews.
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