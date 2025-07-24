Муж Анастасии Никиты, идущей по спискам ПАС в парламент Молдовы, был фигурантом уголовного дела в Италии: После драки в больницу попало 4 человека, а женщина и вовсе осталась без зубов

«Я пытался вести диалог, но диалогом там не пахло, люди были на взводе. Один из них ударил меня прямо в глаз. Я не почувствовал, с таким количеством лет спорта позади. Я защищался. Девушка из Румынии прыгнула мне на спину и укусила, у меня остался шрам», — поделился Мирча.