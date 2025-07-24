Московский суд отправил в СИЗО бывшего вице-губернатора Челябинской области

— Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Богашова Александра Евгеньевича на срок один месяц 30 суток, то есть до 22 сентября, — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
Напомним, Александра Богашова задержали в столице 23 июля. В тот же день сотрудники ФСБ пришли за министром имущества Челябинской области Эльдаром Белоусовым и управляющим делами губернатора и правительства региона Романом Менжинским. Против всех троих возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По данным следствия, чиновники через директора подконтрольной строительной компании организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса стоимостью более 50 миллионов рублей. Также они создали фиктивный документооборот.
Часть 3 статьи 286 УК РФ предусматривает от трёх до 10 лет лишения свободы.
Эльдара Белоусова и Романа Менжинского силовики накануне этапировали в Москву. В ближайшее время чиновникам также изберут меру пресечения.