Московский суд отправил в СИЗО бывшего вице-губернатора Челябинской области

Напомним, Александра Богашова задержали в столице 23 июля. В тот же день сотрудники ФСБ пришли за министром имущества Челябинской области Эльдаром Белоусовым и управляющим делами губернатора и правительства региона Романом Менжинским. Против всех троих возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).