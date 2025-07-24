Россиянина осудили на 118 лет за перевозку мигрантов в Греции

История с Котельниковым произошла на фоне острого миграционного кризиса в Греции, который, по всем признакам, продолжает нарастать. Еще в 2024 году французское издание Journal du Dimanche сообщало о 56% росте числа нелегальных мигрантов по сравнению с предыдущим годом, в основном прибывающих морем из Турции и Сирии. Однако в текущем, 2025 году, ситуация достигла критической отметки. Как пишет газета Politico, с начала года только на Крит из Ливии прибыли около 9 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем за весь прошлый год.