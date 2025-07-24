Россиянина осудили на 118 лет за перевозку мигрантов в Греции

Суд в Греции приговорил гражданина России Владимира Котельникова к 118 годам заключения и штрафу в 500 тысяч евро, признав его виновным в организации незаконной миграции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельникова.
По словам Мельникова, Котельников стал жертвой мошеннической схемы: россиян, приезжающих на заработки в Турцию, обманом втягивают в перевозку нелегальных мигрантов, после чего их арестовывают греческие власти.
Как пишет телеграм-канал Mash,Котельникову 37 лет, он жил с женой и маленьким ребенком в Челябинске. Россиянин выехал на заработки за рубеж и был задержан 11 июня 2024 года уострова Родос. После чего его жена обратилась за помощью в Фонд защиты соотечественников за рубежом.
Мельников пояснил, что изначально контракт россиянина предполагал легальную работу в качестве члена экипажа туристической яхты. Однако работодатели отобрали у него документы и, угрожая насилием, заставили везти в Грецию судно с нелегальными мигрантами.
История с Котельниковым произошла на фоне острого миграционного кризиса в Греции, который, по всем признакам, продолжает нарастать. Еще в 2024 году французское издание Journal du Dimanche сообщало о 56% росте числа нелегальных мигрантов по сравнению с предыдущим годом, в основном прибывающих морем из Турции и Сирии. Однако в текущем, 2025 году, ситуация достигла критической отметки. Как пишет газета Politico, с начала года только на Крит из Ливии прибыли около 9 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем за весь прошлый год.