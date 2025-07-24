TMZ назвало причину смерти Халка Хогана

Карьеру рестлера он начал в 1977 году и более 30 лет был одной из главных звезд американского рестлинга. Параллельно он снимался в кино — первую роль он исполнил в 1982 году в фильме «Рокки 3». Он снимался в сериалах «Команда “А”, “Крутой Уокер”, фильмах “Коммандо из пригорода”, “Неистребимый шпион”.