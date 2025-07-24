Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В самарском аэропорту Курумоч 24 июля задержали 5 авиарейсов

В четверг, 24 июля, в самарском аэропорту «Курумоч» произошли задержки нескольких авиарейсов.

В четверг, 24 июля, в самарском аэропорту «Курумоч» произошли задержки нескольких авиарейсов.

Согласно данным табло прибытия и отправления, пассажиры рейсов в Батуми, Москву и Екатеринбург провели в ожидании от двух часов.

Все эти направления — ночные, об этом сообщила «КП в Самаре».

Дополнительные задержки коснулись и рейсов в Сочи, которые изначально планировалось отправить в 16:00 и 16:45.

Однако из-за оперативных изменений в графике полётов их перенесли на 22:00 и 22:20 соответственно. По информации аэропорта, Сочи временно закрывали для приёма воздушных судов, что и стало одной из причин переносов.

В настоящее время для пассажиров задержанных рейсов идёт регистрация. Авиакомпании информируют пассажиров о новых сроках вылета и обеспечивают сопровождение в случае необходимости.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.