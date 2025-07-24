В самарском аэропорту Курумоч 24 июля задержали 5 авиарейсов

В четверг, 24 июля, в самарском аэропорту «Курумоч» произошли задержки нескольких авиарейсов.
Согласно данным табло прибытия и отправления, пассажиры рейсов в Батуми, Москву и Екатеринбург провели в ожидании от двух часов.
Все эти направления — ночные, об этом сообщила «КП в Самаре».
Дополнительные задержки коснулись и рейсов в Сочи, которые изначально планировалось отправить в 16:00 и 16:45.
Однако из-за оперативных изменений в графике полётов их перенесли на 22:00 и 22:20 соответственно. По информации аэропорта, Сочи временно закрывали для приёма воздушных судов, что и стало одной из причин переносов.
В настоящее время для пассажиров задержанных рейсов идёт регистрация. Авиакомпании информируют пассажиров о новых сроках вылета и обеспечивают сопровождение в случае необходимости.
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