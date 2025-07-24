Бывшего вице-губернатора Челябинской области арестовали за превышение полномочий

Басманный районный суд Москвы арестовал на 1 месяц и 30 дней бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Богашева. Об этом сообщила пресс-служба судов столицы. На такой же срок отправили в СИЗО министра имущества региона Эльдара Белоусова.