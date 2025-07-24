Бывшего вице-губернатора Челябинской области арестовали за превышение полномочий

Чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий. Вместе с ними фигурантом проходит управляющий делами губернатора и правительства региона Роман Менжинский.
Следствие считает, что должностные лица организовали незаконную стройку оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора. Работы вела аффилированная строительная компания. Стоимость комплекса превысила 50 млн руб. Также фигуранты вели формальный документооборот, чтобы скрыть характер и объемы работ.
Александра Богашова и других чиновников задержали 23 июля. Силовики провели обыски на рабочих местах фигурантов. По инкриминируемой статье (ст. 286 УК) им грозит до 10 лет лишения свободы.