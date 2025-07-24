Опубликован список членов экипажа разбившегося Ан-24

На борту были 43 пассажира, в том числе пятеро детей, а также шесть членов экипажа. По данным СКР, в авиакатастрофе выживших нет. На месте проводится поисково-спасательная операция. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех людей.