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Прохожий изнасиловал девушку, которая пыталась покончить с собой

В Ницце мужчина изнасиловал девушку, пытавшуюся покончить с собой.

В Ницце мужчина изнасиловал девушку, пытавшуюся покончить с собой. Об этом сообщает бельгийское издание HLN.

22-летняя девушка стала жертвой насилия на площади Гарибальди около 4 часов утра. Вместо того чтобы помочь, 48-летний француз воспользовался ее беспомощным состоянием.

Свидетели обнаружили пострадавшую и срочно доставили ее в больницу. Полиции удалось быстро задержать подозреваемого — ранее он уже привлекался за непристойное поведение в общественных местах.

Преступнику грозит до 20 лет тюрьмы по статье об изнасиловании беспомощного человека. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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