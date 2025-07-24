Прохожий изнасиловал девушку, которая пыталась покончить с собой

В Ницце мужчина изнасиловал девушку, пытавшуюся покончить с собой. Об этом сообщает бельгийское издание HLN.
22-летняя девушка стала жертвой насилия на площади Гарибальди около 4 часов утра. Вместо того чтобы помочь, 48-летний француз воспользовался ее беспомощным состоянием.
Свидетели обнаружили пострадавшую и срочно доставили ее в больницу. Полиции удалось быстро задержать подозреваемого — ранее он уже привлекался за непристойное поведение в общественных местах.
Преступнику грозит до 20 лет тюрьмы по статье об изнасиловании беспомощного человека. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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