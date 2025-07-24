Девять человек едва не погибли во время пожара в уфимской пятиэтажке

В Уфе случился пожар в пятиэтажке. Подробности рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
На первом этаже жилого доме на улице 50-летия Октября загорелся электрощиток. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электросети.
— Возникло сильное задымление, с ним справились при помощи тактической вентиляции, — сообщает МЧС.
Семь человек, включая одного ребенка, огнеборцы спасли с помощью спецприсоблений, еще двоих (включая ребенка) — с помощью автолестницы. Пожар с площадью четыре квадратных метров ликвидировали, пострадавших нет. Дознаватель МЧС выясняет обстоятельства и причины пожара.
В экстренной службе напоминают о необходимости соблюдения правил электробезопасности: избегания перегрузки сети, отключения электроприборов при уходе из дома и регулярного обучения детей мерам пожарной безопасности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.