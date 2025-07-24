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FT: Германия будет ежегодно привлекать на военную службу десятки тысяч 18-летних

ФРГ планирует ежегодно призывать на военную службу до 40 тысяч 18-летних граждан. Об этом сообщает Financial Times.

Привлекать ежегодно до 40 тысяч 18-летних граждан планируется к 2031 году.

ФРГ планирует ежегодно призывать на военную службу до 40 тысяч 18-летних граждан. Об этом сообщает Financial Times.

«Германия планирует ежегодно привлекать до 40 000 18-летних граждан для добровольной военной», — указано в материале. К такой цифре они планируют прийти к 2031 году. Также сообщается, что ФРГ будут предлагать хорошую оплату труда и гибкий график.

Помимо этого сообщается, что численность вооруженных сил в Германии увеличится со 182 тысяч человек до 260 тысяч к 2035 году. Количество резервистов, которых могут признать в случае кризиса, увеличится с 60 тысяч человек до 200 тысяч.