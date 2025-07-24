Появились фото с места крушения Ан-24

Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала фото с места крушения самолета Ан-24 в Приамурье. Кадры появились в телеграм-канале ведомства.
«Работники Тындинской транспортной прокуратуры и правоохранительных органов работают на месте крушения», — говорится в сообщении.
На снимках видны разбросанные по лесу обломки и поваленные деревья.
По предварительным данным, перед последним вылетом воздушное судно прошло техобслуживание и было исправно.
Ранее сообщалось, что самолет Ан-24 мог потерпеть крушение из-за ошибки пилота. Погибли 48 человек.