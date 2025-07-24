Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились фото с места крушения Ан-24

Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала фото с места крушения самолета Ан-24 в Приамурье.

Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала фото с места крушения самолета Ан-24 в Приамурье. Кадры появились в телеграм-канале ведомства.

«Работники Тындинской транспортной прокуратуры и правоохранительных органов работают на месте крушения», — говорится в сообщении.

На снимках видны разбросанные по лесу обломки и поваленные деревья.

По предварительным данным, перед последним вылетом воздушное судно прошло техобслуживание и было исправно.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-24 мог потерпеть крушение из-за ошибки пилота. Погибли 48 человек.