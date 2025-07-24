Пассажиры разбившегося Ан-24 жаловались на его состояние перед катастрофой

Пассажиры разбившегося в Амурской области Ан-24 жаловались на его состояние перед трагическим полетом. Об этом пишет SHOT.
Самолет выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. Некоторые пассажиры вышли в Благовещенске, в том числе девушка по имени Ангелина — интуиция буквально спасла ей жизнь.
Ангелина отметила, что самолет ей сразу не понравился, он выглядел очень старым и ненадежным. Она должна была лететь другим рейсом, но в последний момент оказалась на борту Ан-24.
Во время полета пассажиры замечали подозрительные испарения рядом с багажной полкой. Это многих напугало. В итоге 21 человек вышел в Благовещенске, включая Ангелину и ее близких. Их места заняли другие люди.
Напомним, самолет пропал с радаров после того, как не смог приземлиться в Тынде и ушел на второй круг. Позже поисковый вертолет Ми-8 обнаружил его обломки.