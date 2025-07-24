Кобзев опубликовал список членов экипажа разбившегося над Тындой самолета

Кобзев выразил искренние соболезнования родным погибших.
Известен список экипажа упавашего самолет Ан-24 в Приморье. На борту находилось шесть человек. Соболезнования выразил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Искренние соболезнования родным погибших», — написал Кобзев в своем telegram-канале. На борту самолета находились: 61-летний капитан воздушного судна Логвинов Вячеслав Игоревич, 37-летний второй пилот Плаксин Кирилл Евгеньевич, 30-летний бортмеханик Вохминцев Владимир Владимирович, 43-летняя бортпроводник Бессмертная Анастасия Сергеевна, 55-летний авиационный техник по приборам и электрооборудованию Колтунов Виталий Владиславович, 28-летний авиационный техник по планеру и двигателям Лысенко Алексей Викторович.
Ранее самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров в Приморье. Через время стало известно о том, что самолет разбился. На борту находилось 49 человек, из них шестеро были членами экипажа.