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Россиянина задержали в США по обвинению в незаконном пересечении госграницы

Задержанный в США россиянин Горелов признался пограничникам, что хотел добраться до Филадельфии.

Источник: Аргументы и факты

РИА Новости получило доступ к материалам федерального суда округа Аризона, где указано о задержании в США гражданина РФ Дмитрия Горелова по подозрению в нелегальном пересечении государственной границы.

В судебных материалах указано, что 17 июля 2025 года россиянина задержали сотрудники пограничной службы Соединенных Штатов неподалеку от города Сан-Луис в штате Аризона. Его заподозрили в незаконном проникновении на территорию США в обход официальных пунктов досмотра и без прохождения иммиграционного контроля.

«Подсудимый, гражданин России, находящийся на территории США незаконно, был задержан агентами пограничной службы возле Сан-Луиса, штат Аризона», — уточняется в документе.

Во время допроса Горелов сообщил сотрудникам пограничной службы о своем намерении добраться до Филадельфии.

Россиянину предъявлено обвинение в незаконном пересечении американской границы, что квалифицируется как правонарушение.

Ранее сообщалось, что суд в Греции приговорил россиянина Владимира Котельникова к 118 годам заключения.