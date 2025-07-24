Россиянина задержали в США по обвинению в незаконном пересечении госграницы

РИА Новости получило доступ к материалам федерального суда округа Аризона, где указано о задержании в США гражданина РФ Дмитрия Горелова по подозрению в нелегальном пересечении государственной границы.
В судебных материалах указано, что 17 июля 2025 года россиянина задержали сотрудники пограничной службы Соединенных Штатов неподалеку от города Сан-Луис в штате Аризона. Его заподозрили в незаконном проникновении на территорию США в обход официальных пунктов досмотра и без прохождения иммиграционного контроля.
«Подсудимый, гражданин России, находящийся на территории США незаконно, был задержан агентами пограничной службы возле Сан-Луиса, штат Аризона», — уточняется в документе.
Во время допроса Горелов сообщил сотрудникам пограничной службы о своем намерении добраться до Филадельфии.
Россиянину предъявлено обвинение в незаконном пересечении американской границы, что квалифицируется как правонарушение.
Ранее сообщалось, что суд в Греции приговорил россиянина Владимира Котельникова к 118 годам заключения.