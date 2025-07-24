Россиянина задержали в США по обвинению в незаконном пересечении госграницы

В судебных материалах указано, что 17 июля 2025 года россиянина задержали сотрудники пограничной службы Соединенных Штатов неподалеку от города Сан-Луис в штате Аризона. Его заподозрили в незаконном проникновении на территорию США в обход официальных пунктов досмотра и без прохождения иммиграционного контроля.