Работал в банке, снимался в фильмах и был легендой: как жил знаменитый рестлер Халк Хоган

В свободное время Хоган посещал тренажерный зал, увлекался рестлингом и играл на бас-гитаре в музыкальной группе. На одном из выступлений его заметил профессиональный рестлер Джек Бриско, который познакомил Хогана с тренером Хиро Мацудой. Сам Хоган с юмором вспоминал, что его нестандартные размеры стали стимулом для занятий спортом. Позже он отмечал, что мог бы оставить рестлинг ради места бас-гитариста в Metallica, однако его демо-записи остались без ответа со стороны группы.