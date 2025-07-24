Работал в банке, снимался в фильмах и был легендой: как жил знаменитый рестлер Халк Хоган

За годы жизни Хоган был трижды женат.
Сегодня, 24 июля, ушел из жизни один из самых ярких рестлеров в истории — Халк Хоган. По данным TMZ Sports, он умер в своем доме в Клируотере (Флорида). Причины смерти пока не раскрываются, но в последние месяцы здоровье спортсмена серьезно ухудшалось — в мае он перенес сложную операцию на шее.
Халк Хоган стал символом золотой эры рестлинга, покорив миллионы фанатов своим харизматичным образом и легендарными боями. Помимо спорта он также снимался в кино и делал собственные проекты. Первую свою роль он сыграл в фильме «Рокки 3». За годы жизни Хоган не раз попадал в крупные скандалы, за которые его даже лишали контрактов и наград. Подробнее об его детстве, карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Работал в банке, играл на бас-гитаре и увлекался реслингом: детство и образование Хогана.
Хоган с детства отличался внушительными размерамиФото: Ron Sachs — CNP for NY Post / Consolidated News Photos / Global Look Press.
Терри Боллеа, более известный как Халк Хоган, родился 11 августа 1953 года в США. С ранних лет он отличался внушительными физическими данными и стремлением к победе: был самым крупным младенцем в роддоме, самым высоким учеником в школе и студентом университета. Отец будущего рестлера работал строителем, а мать занималась домашним хозяйством и преподавала танцы. В роду у Хогана есть шотландские, французские и итальянские корни.
В школьные годы Боллеа серьезно занимался бейсболом и показывал хорошие результаты, однако травма локтя в 16 лет не позволила ему продолжить спортивную карьеру в этом направлении. После колледжа он поступил в университет, где изучал экономику и бизнес, а затем несколько лет работал в банке.
В свободное время Хоган посещал тренажерный зал, увлекался рестлингом и играл на бас-гитаре в музыкальной группе. На одном из выступлений его заметил профессиональный рестлер Джек Бриско, который познакомил Хогана с тренером Хиро Мацудой. Сам Хоган с юмором вспоминал, что его нестандартные размеры стали стимулом для занятий спортом. Позже он отмечал, что мог бы оставить рестлинг ради места бас-гитариста в Metallica, однако его демо-записи остались без ответа со стороны группы.
Сделал реслинг популярным в США: спортивная карьера Хогана.
Впервые чемпионом мира по реслингу Хоган стал в 1984 годуФото: Yukio Hiraku / AFLO / Global Look Press.
Свою карьеру в рестлинге Хоган начинал под разными псевдонимами — Супер Разрушитель, Терри Боулдер, Стерлинг Голден, однако настоящая известность пришла к нему после того, как он стал выступать под именем Халк Хоган. Отличительные черты — внушительный рост, светлые усы и бандана — сделали его узнаваемым среди поклонников. Изначально он хотел использовать имя «Невероятный Халк Хоган», но из-за возражений Marvel Comics пришлось отказаться от этого варианта.
За годы выступлений Хоган завоевал практически все титулы в рестлинге. В 1984 году он впервые стал чемпионом мира, победив Айрона Шейка на арене Madison Square Garden. Эта победа положила начало феномену «Халкомания». Одним из самых запоминающихся моментов его карьеры стал бой на WrestleMania III, когда он поднял и бросил на ринг 250-килограммового Андре Гиганта при 92 тысячах зрителей. С этого события началась массовая популяризация рестлинга в США.
В 1994 году Хоган удерживал чемпионский титул WCW рекордные 15 месяцев, пока не уступил его Биг Шоу. После проигрыша ему публично сбрили усы в прямом эфире. Также хорошо известен его поединок с Дуэйном «Скалой» Джонсоном, который получил название «икона против иконы» и завершился победой Джонсона.
В истории рестлинга Хоган также известен созданием группировки «Новый мировой порядок» (New World Order), которая символизировала объединение борцов ради общей силы, несмотря на внутренние конфликты. В 1994 году из-за обвинений в употреблении стероидов Хоган временно ушел из спорта и занялся съемками в кино и ток-шоу, но уже в 1999 году вернулся на ринг. Благодаря ему реслинг приобрел огромную популярность в США в конце XX века.
Снялся в «Рокки 3» и создал собственный фильм: путь Хогана в киноиндустрии.
Популярность Хогану в кино принес фильм «Гром в раю’Фото: John Pendygraft / ZUMAPRESS.com / Global Look Press.
Халк Хоган прославился не только на реслинг-ринге, но и попробовал себя в киноиндустрии. Он дебютировал на большом экране с эпизодической ролью в фильме «Рокки 3». В дальнейшем Хоган снялся в ряде фильмов и комедий, таких как «Все захваты разрешены», «Команда из пригорода» и «Мистер няня», несмотря на то, что эти работы не получили высоких оценок критиков.
Особую популярность среди молодежи ему принес фильм «Гром в раю». Также Хоган снимался в боевиках, уступавших по популярности лишь фильмам с участием таких звезд, как Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне.
Помимо актерской карьеры, Хоган проявил себя как продюсер собственных проектов. Он снял документальный фильм «В поисках Халка Хогана» (2010). В 2020 году Хоган начал работу над биографическим фильмом о рестлере с Крисом Хемсвортом в главной роли, однако в 2023 году проект был официально закрыт. В 2019 году Хоган также появился в седьмом сезоне сериала «Голдберги» на телеканале ABC.
Видео 18+ и расторгнутые контракты: известные скандалы с участием Хогана.
Ассоциация WWE исключила Хогана из своих проектов из-за скандала в 2015 годуФото: Yukio Hiraku / AFLO / Global Look Press.
В 2012 году имя Халка Хогана оказалось в центре скандала после того, как сайт Gawker (американский таблоид) опубликовал отрывок интимного видео с его участием, снятого за шесть лет до этого. Хоган подал в суд, обвиняя издание в нарушении права на частную жизнь. Судебный процесс продолжался несколько лет, и благодаря поддержке миллиардера Питера Тиля в 2016 году Gawker был обязаны выплатить Хогану 31 млн долларов.
Позже Хоган вновь попал в скандал из-за расистских высказываний (по неофициальным источникам). Из-за этого 24 июля 2015 года все контракты с ним были расторгнуты организаторами рестлинга. Ассоциация World Wrestling Entertainment (WWE) полностью исключила его из своих проектов: удалив упоминания на сайте, аннулировав достижения и убрав его персонажа из видеоигр. В 2018 году после успешных судебных разбирательств Хоган был восстановлен в Зале славы WWE и приглашен на мероприятие Extreme Rules.
Двое детей и три жены: что известно о личной жизни рестлера.
Благодаря своей последней жене Хоган сбросил 18 килограммФото: Brigani Art/HEINRICH via www.ima / www.imago-images.de / Global Look Press.
Личная жизнь Халка Хогана была насыщенной и многогранной. За годы он трижды вступал в брак. В 1983 году Хоган женился на Линде Клэридж, у пары родились дочь Брук и сын Ник, оба придерживаются здорового образа жизни. В 2007 году их союз завершился скандальным разводом: Линда обвинила Хогана в домашнем насилии.
Спустя время Хоган вновь женился — на Дженнифер Макдэниэл, однако этот брак также распался: о разводе спортсмен сообщил в феврале 2022 года. В 2023 году его спутницей стала инструктор по йоге Скай Дэйли. Осенью пара официально оформила отношения на небольшой церемонии, где присутствовали только близкие. Для обоих это уже третий брак.
В августе 2023 года Хоган отметил 70-летие. Последние несколько лет он вел активный образ жизни благодаря поддержке супруги. По ее совету он полностью отказался от алкоголя и за полгода снизил вес на 18 килограммов, что положительно сказалось на его здоровье.
«Вынесли на носилках»: как умер Халк Хоган.
Утром 24 июля Халк Хоган скончался в возрасте 71 года в своем доме в Клируотере (штат Флорида). По информации TMZ Sports, на место происшествия прибыли медицинские и полицейские службы, после чего Хогана на носилках вынесли из дома и поместили в машину скорой помощи.
Известно, что в последние месяцы здоровье Хогана серьезно ухудшилось. В мае он перенес операцию на шее. Некоторые СМИ писали, актер находился в тяжелом состоянии. Однако супруга рестлера недавно заявляла, что он идет на поправку. Несмотря на это состояние спортсмена значительно ухудшилось в последние дни. Ранее Хоган отмечал, что за годы карьеры перенес множество операций из-за травм, полученных на ринге.