Неизвестный парень в балаклаве поджёг квартиру с детьми в Москве

В Москве неизвестный парень, скрывавший лицо балаклавой, поджег квартиру, в которой находились 13-летняя девочка, ее 18-летний брат, а также кошки и собаки.
Как сообщает Телеграм-канал Shot, хозяйка квартиры рассказала, что сама в это время была на работе, а детей спас собачий лай.
По ее словам, сын сначала пытался самостоятельно потушить огонь, но пламя уже перебралось в квартиру и он вызвал пожарных и полицию.
Москвичка понятия не имеет, кто мог такое совершить. Она уверяет, что никаких врагов у нее и у детей нет. Полиция ведет поиск поджигателя.