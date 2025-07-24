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Неизвестный парень в балаклаве поджёг квартиру с детьми в Москве

В Москве неизвестный парень, скрывавший лицо балаклавой, поджег квартиру, в которой находились 13-летняя девочка, ее 18-летний брат, а также кошки и собаки.

В Москве неизвестный парень, скрывавший лицо балаклавой, поджег квартиру, в которой находились 13-летняя девочка, ее 18-летний брат, а также кошки и собаки.

Как сообщает Телеграм-канал Shot, хозяйка квартиры рассказала, что сама в это время была на работе, а детей спас собачий лай.

По ее словам, сын сначала пытался самостоятельно потушить огонь, но пламя уже перебралось в квартиру и он вызвал пожарных и полицию.

Москвичка понятия не имеет, кто мог такое совершить. Она уверяет, что никаких врагов у нее и у детей нет. Полиция ведет поиск поджигателя.