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Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-24 в Амурской области.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-24 в Амурской области. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак во время брифинга.

«Мы выражаем наши соболезнования семьям жертв авиакатастрофых», — сказал Хак. Его выступление транслировалось на официальном YouTube-канале ООН.

Представитель организации также сообщил, что Гутерриш выражает соболезнования руководству России и народу страны.

Напомним, самолет пропал с радаров после того, как не смог приземлиться в Тынде и ушел на второй круг. Позже поисковый вертолет Ми-8 обнаружил его обломки.

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