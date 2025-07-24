Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-24 в Амурской области. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак во время брифинга.
«Мы выражаем наши соболезнования семьям жертв авиакатастрофых», — сказал Хак. Его выступление транслировалось на официальном YouTube-канале ООН.
Представитель организации также сообщил, что Гутерриш выражает соболезнования руководству России и народу страны.
Напомним, самолет пропал с радаров после того, как не смог приземлиться в Тынде и ушел на второй круг. Позже поисковый вертолет Ми-8 обнаружил его обломки.
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