Shot: Неизвестный мужчина в балаклаве поджег квартиру с детьми в Москве

Несколько недель назад в столичном районе Люблино неизвестный мужчина в балаклаве проник в один из подъездов дома и поджег дверь квартиры. Об этом в четверг, 24 июля, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным журналистов, в тот момент в доме находились 18-летний юноша, 13-летняя девочка и кошки с собаками. Лай одного из питомцев и запах гари привлекли внимание подростка, который попытался потушить возникший пожар водой. Но тогда огонь уже перебирался в квартиру, поэтому юноша вызвал полицию и пожарных.
— Дети сильно надышались гарью. Сейчас и они, и мать сильно напуганы. Семья не понимает, кто мог так с ними поступить и вернется ли он. По словам Татьяны, никаких врагов ни у нее, ни у детей нет. Поджигателя разыскивает полиция, — передает Telegram-канал.
25 июня житель подмосковного Орехово-Зуева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег дачный дом, в котором в тот момент были его бывшая супруга и четыре друга. В результате пожара погибла бывшая жена мужчины и один из его друзей. Сам поджигатель получил ожоги, его госпитализировали.