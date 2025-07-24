Shot: Неизвестный мужчина в балаклаве поджег квартиру с детьми в Москве

— Дети сильно надышались гарью. Сейчас и они, и мать сильно напуганы. Семья не понимает, кто мог так с ними поступить и вернется ли он. По словам Татьяны, никаких врагов ни у нее, ни у детей нет. Поджигателя разыскивает полиция, — передает Telegram-канал.