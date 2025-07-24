При пожаре в ТЦ Новошахтинска погибли люди

Пожар в ТЦ Новошахтинска унес жизни.
Во время тушения пожара в торговом центре Новошахтинска погибли два человека, среди них — сотрудник МЧС. Один из погибших — пожарный Олег Гулевский, спасавший людей. Об этом сообщил Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области.
«Сегодня в ходе ликвидации пожара в торговом центре Новошахтинска погибли люди. Один из них — наш коллега, пожарный Олег Валерьевич Гулевский. Он служил в 19-й пожарно-спасательной части донского МЧС, был предан своей профессии до конца — погиб, спасая людей и исполняя свой долг. Выражаю глубокие соболезнования близким погибших. Светлая память», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале.
Личность второго погибшего устанавливается. Пострадали также двое сотрудников МЧС: одного госпитализировали в Новошахтинске, второго перевезли в лечебное учреждение Ростова. На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов, ведут расследование сотрудники Следственного комитета. Причины пожара устанавливаются. Власти пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавших.
Ранее телеканал RT со ссылкой на МЧС сообщал, что в Новошахтинске загорелся торговый центр площадью 1300 кв. м. На момент пожара внутри не было посетителей. С огнем борются 84 специалиста с использованием 29 единиц техники.