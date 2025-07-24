При пожаре в ТЦ Новошахтинска погибли люди

«Сегодня в ходе ликвидации пожара в торговом центре Новошахтинска погибли люди. Один из них — наш коллега, пожарный Олег Валерьевич Гулевский. Он служил в 19-й пожарно-спасательной части донского МЧС, был предан своей профессии до конца — погиб, спасая людей и исполняя свой долг. Выражаю глубокие соболезнования близким погибших. Светлая память», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале.