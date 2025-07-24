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ТАСС: главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя

Во время следственных действий Глеб Трифонов находился в кабинете СК, а не в автобусе или ином транспортном средстве, сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов во время допроса в СК отказался воспользоваться ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В ходе допроса следователем была предложена ст. 51 Конституции РФ, то есть не свидетельствовать против себя и своих близких родственников, но Трифонов от нее отказался», — сказал собеседник агентства, отметив, что во время следственных действий Трифонов находился в кабинете СК, а не в автобусе или ином транспортном средстве. Трифонову была предоставлена вода и еда.

Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову до 20 сентября. Им предъявлено обвинение в даче взяток группой лиц. Вину они не признают. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток в деле Трифонова не превышает 150 тыс. рублей.