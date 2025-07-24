ТАСС: главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя

«В ходе допроса следователем была предложена ст. 51 Конституции РФ, то есть не свидетельствовать против себя и своих близких родственников, но Трифонов от нее отказался», — сказал собеседник агентства, отметив, что во время следственных действий Трифонов находился в кабинете СК, а не в автобусе или ином транспортном средстве. Трифонову была предоставлена вода и еда.