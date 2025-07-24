Екатеринбуржец помог десяткам знакомым откосить от армии и 51 раз глотал эндоскоп

Житель Екатеринбурга с диагностированной язвой двенадцатиперстной кишки придумал схему с уклонением от прохождения службы в армии, по котором стал подменять призывников на медицинских обследованиях.к.
По словам молодого человека, еще несколько лет назад к нему обратился приятель и попросил о помощи с откосом от армии. Екатеринбуржец прошел вместо знакомого исследование желудочно-кишечного тракта эндоскопом, после чего тот был признан негодным к службе.
Затем приятель стал рекомендовать «услуги» другим. Проблемы у парня начались, когда ему предложили «крышу» — «защиту» за долю от дохода. Он решил не испытывать судьбы и пришел в Следственный комитет, где рассказал о своей схеме.
— С тех пор он написал 51 одно заявление на уклонистов, вместо которых проходил обследования в Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Серове, Реже, — передает Ura.ru.
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