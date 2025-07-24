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Гладков сообщил о массированных атаках ВСУ на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино подвергся двум обстрелам со стороны ВСУ. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

«Шебекино дважды подвергся обстрелу. Различные повреждения зафиксированы в семи частных домовладениях», — написал Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, на одном из предприятий беспилотник сбросил взрывное устройство, повредив окна производственного помещения, линию электропередачи и трактор.

Гладков добавил, что в Грайворонском округе беспилотники атаковали гражданские объекты. В Рождественке дрон повредил автомобиль, а в Мокрой Орловке в результате сброса взрывчатки с БПЛА оказались повреждены гараж и машина. Губернатор также сообщил о многочисленных атаках дронов в Валуйском округе, затронувших семь населённых пунктов.

Ранее сообщалось, что в Сочи увеличилось число пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ. Как уточнили в оперативном штабе Краснодарского края, медицинская помощь потребовалась в итоге 13 гражданам. Власти продолжают ликвидацию последствий нападения. В Госдуме предупредили ВСУ об ответном ударе после атаки на Сочи.

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