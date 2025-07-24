Гладков сообщил о массированных атаках ВСУ на Белгородскую область

«Шебекино дважды подвергся обстрелу. Различные повреждения зафиксированы в семи частных домовладениях», — написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, на одном из предприятий беспилотник сбросил взрывное устройство, повредив окна производственного помещения, линию электропередачи и трактор.
Гладков добавил, что в Грайворонском округе беспилотники атаковали гражданские объекты. В Рождественке дрон повредил автомобиль, а в Мокрой Орловке в результате сброса взрывчатки с БПЛА оказались повреждены гараж и машина. Губернатор также сообщил о многочисленных атаках дронов в Валуйском округе, затронувших семь населённых пунктов.
Ранее сообщалось, что в Сочи увеличилось число пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ. Как уточнили в оперативном штабе Краснодарского края, медицинская помощь потребовалась в итоге 13 гражданам. Власти продолжают ликвидацию последствий нападения. В Госдуме предупредили ВСУ об ответном ударе после атаки на Сочи.