ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области

Губернатор отметил, что в Грайворонском округе дрон атаковал легковушку в селе Рождественка, а в Мокрой Орловке беспилотник ВСУ повредил гараж и автомобиль. Валуйский округ и вовсе попал под масштабный налет — украинские беспилотники отработали сразу по семи населенным пунктам.