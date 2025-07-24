СК завел дело на двух сотрудников управления службы войск Минобороны России

Следственный комитет России начал уголовное преследование двух сотрудников Министерства обороны РФ, которые нанесли государству ущерб на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в беседе с журналистами в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ.
По словам Бастрыкина, Юрий Захаренко и Михаил Баранов, служащие отдела Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны, подписали поддельный акт проверки технических характеристик комплексов связи. Следствие установило, что оборудование не соответствовало требованиям государственного контракта, что и привело к крупным финансовым потерям.
Ранее стало известно, что старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Белгороду Александр Селиванов признался в получении взятки. По данным ТАСС, присутствовавшего в Замоскворецком суде, Селиванов сообщил, что брал деньги от представителей Telegram-канала Baza за передачу конфиденциальной информации.