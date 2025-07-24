СК завел дело на двух сотрудников управления службы войск Минобороны России

Следственный комитет России начал уголовное преследование двух сотрудников Министерства обороны РФ, которые нанесли государству ущерб на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в беседе с журналистами в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ.