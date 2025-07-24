Заседание суда по делу экс-ректора БФУ пройдет 5 августа

КАЛИНИНГРАД, 24 июл — РИА Новости. Первое заседание суда по делу экс-ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной пройдет 5 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда.
По данным следствия, с декабря 2019 года по июль 2024 года Федоров и его заместитель Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Отмечается, что премии присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. Подчеркивается, что в преступную схему были вовлечены 20 сотрудников университета. Как полагает СК, сумма причиненного ущерба составила 35,1 миллиона рублей.
В четверг в суде Калининграда состоялось предварительное заседание в закрытом режиме.
«По итогу предварительного слушания назначено основное судебное заседание по делу в отношении Федорова и Мялкиной на 5 августа в 14.00 (15.00 мск). Заседание пройдёт в открытом режиме в Ленинградском районном суде», — сказали в пресс-службе.
Экс-ректор Федоров и проректор по экономике и развитию Мялкина обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Ленинградский районный суд города Калининграда 10 июля 2024 года арестовал ректора БФУ Федорова и его заместителя Мялкину. Позже Мялкиной изменили меру пресечения на домашний арест. Федоров остается под стражей.
СК 2 июля сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-ректора Балтийского федерального университета и его заместителя, оно направлено в суд.