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СК возбудил дело против офицеров войсковой службы Минобороны

Против двух сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России возбудили уголовное дело. Фигурантами дела стали Юрий Захаренко и Михаил Баранов, которые, по версии следствия, совершили должностное преступление. Об этом рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Источник: Life.ru

«Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц отдела Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России Юрия Захаренко и Михаила Баранова», — цитирует Бастрыкина РИА «Новости».

Фигуранты дела подписали заведомо фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи, которые не соответствовали условиям госконтракта. Масштабы преступления впечатляют: в результате противоправных действий государству нанесён ущерб более чем на 300 миллионов рублей.

Ранее Life.ru сообщал о задержании совладельца крупнейшей сети автозаправок в Крыму «ТЭС» Сергея Бейма. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним арестовали Марию Пяткову, руководителя связанной с «ТЭС» компании «Аврора».