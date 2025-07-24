Член Российского футбольного союза ушел добровольцем на СВО

URA.RU уже рассказывало про ушедшего на фронт экс-футболиста российской сборной Андрея Соломатина. Ему удалось выжить под обстрелом ВСУ в свой первый день на передовой. Ранее в зоне конфликта погиб победитель Кубка России по легкой атлетике Евгений Катунин, пишет RT.