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Юрий Слюсарь выразил соболезнования семьям погибших в Новошахтинске

Ростовская область, 25 июля 2025. DON24.RU. В ходе ликвидации пожара в торговом центре Новошахтинска погибли люди. Личность одного из них устанавливается. Второй погибший — пожарный Олег Гулевский.

Источник: РИА "Новости"

«Он служил в 19-й пожарно-спасательной части донского МЧС. Был предан своей профессии до конца — погиб, спасая людей и исполняя свой долг. Олегу Гулевскому было 38 лет. У него остались жена и сын», — рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь.

Глава региона выразил глубокие соболезнования близким погибших.

По его словам, еще два сотрудника МЧС пострадали. Один из них находится в больнице Новошахтинска, второго перевезли в лечебное учреждение Ростова.

Разбор завалов продолжается. На месте работают спасатели и сотрудники следственного комитета. Причины происшествия выясняются.

«Мы обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим», — отметил Юрий Слюсарь.