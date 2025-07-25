Юрий Слюсарь выразил соболезнования семьям погибших в Новошахтинске

«Он служил в 19-й пожарно-спасательной части донского МЧС. Был предан своей профессии до конца — погиб, спасая людей и исполняя свой долг. Олегу Гулевскому было 38 лет. У него остались жена и сын», — рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь.
Глава региона выразил глубокие соболезнования близким погибших.
По его словам, еще два сотрудника МЧС пострадали. Один из них находится в больнице Новошахтинска, второго перевезли в лечебное учреждение Ростова.
Разбор завалов продолжается. На месте работают спасатели и сотрудники следственного комитета. Причины происшествия выясняются.
«Мы обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим», — отметил Юрий Слюсарь.