В США вынесли шокирующий приговор самому загадочному убийце

Суд в США приговорил к четырем пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение Брайана Кобергера, прозванного самым загадочным в Америке убийцей. Преступник также получил 10 лет тюрьмы за кражу со взломом. Об этом пишет издание People.