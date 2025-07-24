Часть Евпатории осталась без воды из-за аварии

Глава администрации призывает горожан заранее позаботиться о запасах воды в связи с предстоящими ремонтными работами. Важно отметить, что в пятницу детские сады Евпатории будут функционировать только в режиме дежурных групп кратковременного пребывания, без предоставления питания. Водоснабжение будет осуществляться в населенные пункты Мирный и Новоозёрное, а также в район Световой мая.