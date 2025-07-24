Против Зеленского разработан трехэтапный план свержения: главное об СВО к 24 июля

Зеленского хотят отправить в отставку после принятия законов в отношении НАБУ.
На Украине придумали трехэтапный план по свержению Владимира Зеленского. По данным украинского издания «Страна.ua», он подразумевает отмену антикоррупционных реформ, отставку его соратников и ослабление его власти.
Посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт может продлиться до 2034 года, если Киев не получит гарантии безопасности. ВС РФ освободили Новоэкономическое и Зверево в ДНР. В Курской области из-за удара украинского дрона погибла 85-летняя женщина. Главное о спецоперации к 24 июля — в материале URA.RU.
На Украине планируют свергнуть Зеленского.
На втором этапе планируется отправить в отставку Андрея Ермака (на фото) Фото: Официальный сайт президента Украины.
По данным украинского издания «Страна.ua», на фоне протестов из-за закона об антикоррупционных органах на Украине появился трехэтапный план по свержению Зеленского. На первом этапе протестующие планируют добиться отмены внесенных изменений в законодательство о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Это, по мнению авторов материала, подорвет доверие силовых структур к президенту.
Второй этап предусматривает отставку главы Офиса президента Андрея Ермака и премьер-министра Юлии Свириденко на фоне внутренних разногласий в окружении Зеленского. Как отмечает издание, после этого власть президента будет серьезно ослаблена, а протесты перейдут к третьему этапу — Зеленскому предложат либо согласиться на роль номинального главы государства без реальных полномочий, либо уйти в отставку, передает RT.
Залужный раскрыл, когда закончится спецоперация.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия предложила Украине изменить формат переговоров.
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в интервью телеканалу LB.ua заявил, что без четких и действенных гарантий безопасности для Украины любые попытки установить перемирие могут привести к затяжному конфликту. Он также напомнил, что вооруженный конфликт, начавшийся еще в 2014 году, имеет потенциал продлиться вплоть до 2034 года.
В СКР рассказали, сколько иностранных наемников воевали на стороне Украины.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что более 3,5 тысяч иностранных наемников из свыше 70 стран участвовали в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что среди них есть граждане США, Великобритании, Канады, Грузии и других государств. По его словам, на данный момент завершены расследования по 505 уголовным делам в отношении 650 человек, из которых более 600 осуждены. В международный розыск объявлены 721 человек, 282 — арестованы заочно, а приговоры вынесены 134 иностранцам.
ВСУ перебросили учебный танковый полк под Сумы.
Источник в российских силовых структурах сообщил, что командование Вооруженных сил Украины перебросило 300-й учебный танковый полк из Черниговской области на сумское направление. По его словам, данное подразделение было сформировано с целью подготовки личного состава и последующего распределения военнослужащих по боевым бригадам. Он отметил, что такое решение связано с серьезными потерями среди украинских войск на данном участке фронта.
ВС РФ освободили Новоэкономическое и Зверево в ДНР.
Благодаря освобождению Зверево российские войска смогут подойти к ПокровскуФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Группировка войск «Центр» освободила населенные пункты Новоэкономическое и Зверево на красноармейском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что взятие Зверево позволяет российским силам выйти к Красноармейску (Покровск) с юго-запада, а Новоэкономического — к северо-востоку Димитрова (Мирнограда).
В Курской области женщина погибла из-за атаки дрона ВСУ.
В результате удара украинского беспилотника по жилому дому в селе Сухая Рыльского района Курской области погибла мирная жительница. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, беспилотник атаковал частный дом, в результате чего скончалась женщина 85 лет. Хинштейн выразил глубокие соболезнования родным погибшей, отметив, что произошедшее является невосполнимой утратой.
Песков назвал атаки БПЛА в Сочи продолжением ударов Киева по гражданским объектам.
Песков заявил, что ВСУ продолжают атаковать гражданские объектыФото: Роман Наумов © URA.RU.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что удары беспилотников ВСУ по Сочи и Сириусу свидетельствуют о продолжающихся атаках Украины на гражданскую инфраструктуру. По его словам, российские военные принимают меры для усиления противовоздушной обороны и снижения рисков. В результате массированной атаки на Краснодарский край в ночь на 24 июля погибли два человека, еще одиннадцать пострадали.
Пленный из ВСУ рассказал, что дезертировал, чтобы присмотреть за больной женой.
Украинский военнослужащий Эдуард Зверь, находящийся в российском плену, сообщил, что покинул ВСУ, чтобы ухаживать за женой после серьезной операции. По его словам, его обнаружили сотрудники территориального центра комплектования по доносу соседа и вновь направили на передовую. Как отметил Зверь, большую часть времени в пункте сбора составляли мужчины старше 50 лет, а молодежь уехала за границу еще до начала боевых действий. В плен он попал вместе с сослуживцами в окопе. По его словам, в плену с ним обращаются нормально, предоставляют питание и условия для отдыха.
Российские войска из РСЗО «Град» уничтожили живую силу и технику ВСУ.
Расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил скопления личного состава и техники ВСУ на южно-донецком направлении. Цели были обнаружены операторами беспилотников, которые передали артиллеристам координаты. Наведение и корректировка огня велись в реальном времени с помощью дронов. В результате удара все обозначенные объекты были уничтожены, передает Пятый канал.