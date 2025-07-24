Против Зеленского разработан трехэтапный план свержения: главное об СВО к 24 июля

Украинский военнослужащий Эдуард Зверь, находящийся в российском плену, сообщил, что покинул ВСУ, чтобы ухаживать за женой после серьезной операции. По его словам, его обнаружили сотрудники территориального центра комплектования по доносу соседа и вновь направили на передовую. Как отметил Зверь, большую часть времени в пункте сбора составляли мужчины старше 50 лет, а молодежь уехала за границу еще до начала боевых действий. В плен он попал вместе с сослуживцами в окопе. По его словам, в плену с ним обращаются нормально, предоставляют питание и условия для отдыха.