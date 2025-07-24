Еще двух полицейских арестовали по делу о журналистах Telegram-канала Baza

Замоскворецкий суд Москвы арестовал начальника дежурной части УМВД Краснодара Александра Аблаева и оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергея Ковалева. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
— Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аблаева Александра Валерьевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 3 статьи 286, части 3 статьи 290 УК РФ, сроком на 1 месяц 27 суток. Суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому Аблаеву иной, более мягкой меры пресечения, — передает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
В тот же день Замоскворецкий районный суд арестовал на такой же срок старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД по Белгороду Александра Селиванова. Полицейский признал вину во всем, в чем его обвиняли, и добавил, что в день, когда проходили обыски, его проинформировали об увольнении из МВД.