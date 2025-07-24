Еще двух полицейских арестовали по делу о журналистах Telegram-канала Baza

В тот же день Замоскворецкий районный суд арестовал на такой же срок старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД по Белгороду Александра Селиванова. Полицейский признал вину во всем, в чем его обвиняли, и добавил, что в день, когда проходили обыски, его проинформировали об увольнении из МВД.