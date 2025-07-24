В Ленобласти задержали пилотов, пролетевших над пляжем на низкой высоте

Пилоты самолета ТР-301, пролетевшие на предельно малой высоте над пляжем в Ленинградской области, задержаны в рамках уголовного дела по факту хулиганских действий на воздушном судне. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Западного МСУТ СК России.