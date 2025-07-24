В Ленобласти задержали пилотов, пролетевших над пляжем на низкой высоте

Пилоты самолета ТР-301, пролетевшие на предельно малой высоте над пляжем в Ленинградской области, задержаны в рамках уголовного дела по факту хулиганских действий на воздушном судне. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Западного МСУТ СК России.
По данным ведомства, ранее в этом месяце фигуранты допустили пролет на предельно малой высоте над береговой линией Ладожского озера в районе деревни Коккорево Всеволожского района, создав угрозу безопасности людей.
«В настоящее время при взаимодействии Западного МСУТ СК России и сотрудников УТ МВД России по СЗФО, а также ОМОН “Балтика” Росгвардии задержаны пилоты, управлявшие воздушным судном», — следует из публикации.
Кроме того, отмечается, что сотрудниками ведомства проведен осмотр места происшествия, а также осуществлены обыски по месту жительства пилотов.