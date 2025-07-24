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В Москве арестовали полицейских по делу о получении взяток от Baza

Суд арестовал троих полицейских по делу о получении взяток от сотрудников Baza.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал всех троих задержанных полицейских по уголовному делу о получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за предоставление информации, сообщили РИА Новости в суде.

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России “Красноярское” Сергея Ковалева сроком до 20 сентября», — сказал собеседник агентства.

Вместе с ним арестовали еще двух фигурантов: сотрудника полиции Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова. В суде он признал вину в получении взятки. По словам его защиты, в деле фигурирует сумма около 137 тысяч рублей.

Фигурантов задержали в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области и доставили в Москву.

По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.

Во вторник утром в офисе Baza в Москве прошли обыски, были изъяты компьютеры и документы. Вечером СК сообщил, что главный редактор издания Глеб Трифонов и его коллега Татьяна Лукьянова задержаны по подозрению в даче взятки. В среду суд арестовал обоих, свою вину они не признали.