В Москве арестовали полицейских по делу о получении взяток от Baza

Во вторник утром в офисе Baza в Москве прошли обыски, были изъяты компьютеры и документы. Вечером СК сообщил, что главный редактор издания Глеб Трифонов и его коллега Татьяна Лукьянова задержаны по подозрению в даче взятки. В среду суд арестовал обоих, свою вину они не признали.