Турист сорвался с горы на глазах у других альпинистов в Швейцарии

Альпинист из Германии предпринял попытку восхождения на европейскую вершину, но погиб, не достигнув цели, сообщает издание Bild.
22 июля 52-летний немец в составе группы из пяти человек начал восхождение на гору Лаггинхорн, расположенную в Швейцарии.
Трагический инцидент произошел на западном гребне, на высоте около 3800 метров. Мужчина сорвался вниз. Это произошло на глазах у его спутников.
Свидетели трагедии связались со спасательной службой, однако прибывшие на вертолете специалисты лишь зафиксировали смерть мужчины. По факту ведется расследование.
Ранее сообщалось, что экстренные службы в США 28 часов спасали упавшую с обрыва горы Уильямсон туристку.