Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турист сорвался с горы на глазах у других альпинистов в Швейцарии

На высоте около 3800 метров мужчина сорвался вниз.

Источник: Аргументы и факты

Альпинист из Германии предпринял попытку восхождения на европейскую вершину, но погиб, не достигнув цели, сообщает издание Bild.

22 июля 52-летний немец в составе группы из пяти человек начал восхождение на гору Лаггинхорн, расположенную в Швейцарии.

Трагический инцидент произошел на западном гребне, на высоте около 3800 метров. Мужчина сорвался вниз. Это произошло на глазах у его спутников.

Свидетели трагедии связались со спасательной службой, однако прибывшие на вертолете специалисты лишь зафиксировали смерть мужчины. По факту ведется расследование.

Ранее сообщалось, что экстренные службы в США 28 часов спасали упавшую с обрыва горы Уильямсон туристку.