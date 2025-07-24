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По делу Telegram-канала Baza арестовали еще двух полицейских

Задержанных полицейских обвиняют в получении взятки от сотрудников Baza.

Источник: Комсомольская правда

Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест начальника дежурной части УМВД Краснодара Александра Аблаева и оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергея Ковалева. Их обвиняют в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza и превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Суд решил, что Аблаев и Ковалев проведут под стражей один месяц и 27 суток. Ранее по этому же делу на такой же срок был арестован старший оперуполномоченный отдела полиции № 3 УМВД по Белгороду Александр Селиванов.

Ранее стало известно, Селиванов признал свою вину в получении взятки от представителей Telegram-канала Baza за передачу секретной информации.

KP.RU писал, что 22 июля сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе редакции Baza и в квартире главного редактора Глеба Трифонова. Для задержания журналиста домой прибыли сотрудники ОМОНа и полиции.