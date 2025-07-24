Прорвашийся в крымский заповедник Porsche Cayenne сгорел дотла

Объединённая дирекция особо-охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедный Крым» сообщила в своем Телеграм-канале, что сегодня днем мужчина прорвался на территорию Ялтинского горно-лесного заповедника на автомобиле Porsche Cayenne, после чего элитная иномарка сгорела.
Как отмечается в сообщении, нарушитель решил прокатиться по бездорожью и въехал в заповедник по грунтовой дороге минуя шлагбаум.
Однако машина застряла на каменистом участке, буксовала на месте, а затем загорелась, предположительно из-за короткого замыкания.
Водитель успел покинуть салон автомобиля, но сама иномарка выгорела дотла.
Мужчина не только потерял дорогостоящий автомобиль. Ему еще придется покрыть нанесенный значительный ущерб экологии. На него уже составлено определение о возбуждении административного дела.