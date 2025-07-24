Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Днепропетровской области мужчина поджег автомобиль сотрудника ТЦК

Правоохранители задержали жителя города Марганец в Днепропетровской области, поджегшего автомобиль сотрудника ТЦК.

Источник: Аргументы и факты

Житель города Марганец в Днепропетровской области поджег машину сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата). Об этом рассказал представитель Национальной полиции Украины.

По данным украинских правоохранителей, 26-летний мужчина умышленно поджег Volkswagen Golf, на котором ездил сотрудник Никопольского районного ТЦК.

Инцидент произошел в ночь на 8 апреля около одного из многоэтажных домов. На месте происшествия полицейские обнаружили газовую горелку и другие улики, которые указали на совершение поджога.

Личность подозреваемого установили и оперативно задержали. Недавно его дело передали в суд.

Накануне сообщалось, что гражданские избили сотрудников ТЦК на вокзале в Ровно, вынудив их сбежать.