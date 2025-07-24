В Днепропетровской области мужчина поджег автомобиль сотрудника ТЦК

Житель города Марганец в Днепропетровской области поджег машину сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата). Об этом рассказал представитель Национальной полиции Украины.
По данным украинских правоохранителей, 26-летний мужчина умышленно поджег Volkswagen Golf, на котором ездил сотрудник Никопольского районного ТЦК.
Инцидент произошел в ночь на 8 апреля около одного из многоэтажных домов. На месте происшествия полицейские обнаружили газовую горелку и другие улики, которые указали на совершение поджога.
Личность подозреваемого установили и оперативно задержали. Недавно его дело передали в суд.
Накануне сообщалось, что гражданские избили сотрудников ТЦК на вокзале в Ровно, вынудив их сбежать.