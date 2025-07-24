В Индии мужчина убил племянника в ходе ритуала, пытаясь вернуть жену

В индийской деревне Сарай Калан 38-летний мужчина совершил убийство шестилетнего племянника в ходе оккультного ритуала, направленного на возвращение жены, которая ушла из-за его наркотической зависимости. Информация об этом инциденте появилась в издании Indian Express.
Маной Праджапат обратился за помощью к местному знахарю по имени Сунил, который пообещал ему успех в обряде при условии принесения в жертву ребенка, угодного богине Кали. Согласно ритуалу, Праджапат должен был до полуночи предоставить кровь и сердце мальчика, а также сумму в размере 12 тысяч рупий (около 10,8 тысяч рублей). Мужчина выполнил указания колдуна и убил своего племянника.
Тело ребенка было найдено в заброшенном строении. Оба фигуранта — Праджапат и знахарь — были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Полицейский Махавир Сингх сообщил, что мужчина рассчитывал вернуть супругу с помощью магического ритуала.
Ранее дочь начальника полиции Нью-Джерси Скотта Таманьи заявила, что ее отец и его товарищи принадлежат культу, во время ритуалов которого они насиловали ее, а также брата и сестру.