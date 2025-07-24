В Индии мужчина убил племянника в ходе ритуала, пытаясь вернуть жену

Маной Праджапат обратился за помощью к местному знахарю по имени Сунил, который пообещал ему успех в обряде при условии принесения в жертву ребенка, угодного богине Кали. Согласно ритуалу, Праджапат должен был до полуночи предоставить кровь и сердце мальчика, а также сумму в размере 12 тысяч рупий (около 10,8 тысяч рублей). Мужчина выполнил указания колдуна и убил своего племянника.