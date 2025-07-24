Пентагон выделит миллионы долларов на обучение украинских военных медиков

Согласно информации министерства, реализацией программы займутся Фонд Генри М. Джексона по развитию военной медицины и его субподрядчик Aspen Medical. В Пентагоне пояснили, что контракт является частью более широкой инициативы по укреплению двустороннего сотрудничества между США и Украиной. Основной задачей проекта станет совершенствование системы оказания травматологической и психологической помощи пострадавшим во время боевых действий.