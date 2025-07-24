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В Минске легковой автомобиль врезался в дом после столкновения с другой машиной

В Минске легковой автомобиль «Школа» врезался в дом после столкновения с другой машиной.

Источник: Комсомольская правда

В Минске легковой автомобиль «Школа» врезался в дом после столкновения с другой машиной, передает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Все произошло около 18.40, сообщают правоохранители. Ехавший за рулем Mercedes 63-летний водитель при повороте с улицы Осипенко налево на улицу Червякова столкнулся со «Шкодой». Мужчина не убедился в безопасности маневра.

После столкновения «Шкода» выехала от удара за пределы дороги и врезалась в здание — жилой дом по адресу Червякова, 24.

В Минске легковой автомобиль врезался в дом после столкновения с другой машиной. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения», — сказали В ГАИ.

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