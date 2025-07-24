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Суд арестовал ещё двоих полицейских по делу журналистов Baza

Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу ещё двоих полицейских по делу журналистов телеграм-канала Baza («База»). Они обвиняются в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Источник: Life.ru

Арест двух полицейских по делу журналистов Baza. Видео © Пресс-служба московских судов.

Мера пресечения избрана начальнику дежурной части УМВД по Краснодару Александру Аблаеву и оперуполномоченному из МУ МВД «Красноярское» Сергею Ковалёву. По решению суда, они останутся в изоляции сроком на один месяц и 27 суток.

Напомним, 22 июля в редакции Telegram-канала BAZA и у его главного редактора Глеба Трифонова прошли обыски. Связи с журналистом не было около 10 часов. Позднее Следком возбудил уголовное дело. По версии следствия, правоохранители передавали телеграм-каналу информацию, находившуюся в ограниченном доступе. Трифонову предъявили обвинение в даче взятки, суд отправили его, а также продюсера телеграм-канала Татьяну Лукьянову в СИЗО. Кроме того, вечером 24 июля под стражу был заключён полицейский из Белгорода.