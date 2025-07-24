Суд арестовал ещё двоих полицейских по делу журналистов Baza

Напомним, 22 июля в редакции Telegram-канала BAZA и у его главного редактора Глеба Трифонова прошли обыски. Связи с журналистом не было около 10 часов. Позднее Следком возбудил уголовное дело. По версии следствия, правоохранители передавали телеграм-каналу информацию, находившуюся в ограниченном доступе. Трифонову предъявили обвинение в даче взятки, суд отправили его, а также продюсера телеграм-канала Татьяну Лукьянову в СИЗО. Кроме того, вечером 24 июля под стражу был заключён полицейский из Белгорода.