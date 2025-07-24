Ранее Франция неоднократно выражала обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданского населения в секторе Газа. Власти страны призывали к немедленному прекращению боевых действий и расширению гуманитарных коридоров для жителей анклава. В сентябре, по словам Макрона, Париж официально объявит о признании Палестины на площадке ООН, что, по его мнению, должно придать новый импульс мирным переговорам между Израилем и Палестиной. В Кремле заявляли, что Российская Федерация, являясь правопреемником Советского Союза, признает государство Палестина, как это было сделано СССР на завершающем этапе его существования.