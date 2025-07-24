Макрон призвал завершить войну на Ближнем Востоке.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о готовности официально признать государство Палестина. Об этом французский лидер сообщил в своих социальных сетях. По его словам, соответствующее заявление будет сделано в сентябре на Генеральной ассамблее ООН.
«Сегодня крайне необходимо прекратить войну в Газе и спасти мирное население. Мир возможен. Мы должны немедленно прекратить огонь, освободить всех заложников и оказать масштабную гуманитарную помощь жителям Газы», — написал Макрон. Президент подчеркнул, что Франция намерена содействовать скорейшему урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а признание Палестины станет частью усилий по достижению мира в регионе.
Ранее Франция неоднократно выражала обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданского населения в секторе Газа. Власти страны призывали к немедленному прекращению боевых действий и расширению гуманитарных коридоров для жителей анклава. В сентябре, по словам Макрона, Париж официально объявит о признании Палестины на площадке ООН, что, по его мнению, должно придать новый импульс мирным переговорам между Израилем и Палестиной. В Кремле заявляли, что Российская Федерация, являясь правопреемником Советского Союза, признает государство Палестина, как это было сделано СССР на завершающем этапе его существования.