Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон: Франция признает независимость Палестины

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о готовности официально признать государство Палестина. Об этом французский лидер сообщил в своих социальных сетях. По его словам, соответствующее заявление будет сделано в сентябре на Генеральной ассамблее ООН.

Макрон призвал завершить войну на Ближнем Востоке.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о готовности официально признать государство Палестина. Об этом французский лидер сообщил в своих социальных сетях. По его словам, соответствующее заявление будет сделано в сентябре на Генеральной ассамблее ООН.

«Сегодня крайне необходимо прекратить войну в Газе и спасти мирное население. Мир возможен. Мы должны немедленно прекратить огонь, освободить всех заложников и оказать масштабную гуманитарную помощь жителям Газы», — написал Макрон. Президент подчеркнул, что Франция намерена содействовать скорейшему урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а признание Палестины станет частью усилий по достижению мира в регионе.

Ранее Франция неоднократно выражала обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданского населения в секторе Газа. Власти страны призывали к немедленному прекращению боевых действий и расширению гуманитарных коридоров для жителей анклава. В сентябре, по словам Макрона, Париж официально объявит о признании Палестины на площадке ООН, что, по его мнению, должно придать новый импульс мирным переговорам между Израилем и Палестиной. В Кремле заявляли, что Российская Федерация, являясь правопреемником Советского Союза, признает государство Палестина, как это было сделано СССР на завершающем этапе его существования.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше